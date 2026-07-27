Kahramanmaraş'ta Narkotik Operasyonu: 9 Tutuklama

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta 4 ayrı düzenlenen narkotik operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23, 24 ve 25 Temmuz tarihlerinde düzenlenen dört ayrı operasyonda 120 gram metamfetamin, 15,77 gram bonzai, 21,12 gram esrar, 2 bin 718 sentetik ecza hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 400 TL ele geçirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı