Kahramanmaraş'ta Narkotik Operasyonu: 9 Tutuklama
Kahramanmaraş'ta 23-25 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 4 ayrı narkotik operasyonunda, 120 gram metamfetamin, 15,77 gram bonzai, 21,12 gram esrar, 2 bin 718 sentetik ecza hap ve 28 bin 400 TL ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta 4 ayrı düzenlenen narkotik operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23, 24 ve 25 Temmuz tarihlerinde düzenlenen dört ayrı operasyonda 120 gram metamfetamin, 15,77 gram bonzai, 21,12 gram esrar, 2 bin 718 sentetik ecza hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 400 TL ele geçirildi.
Yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı