Afşin'de ev yangını: 4 kişi dumandan etkilendi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindi müstakil bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunan ve duman etkilenen H.K. (50), İ.K. (48), E.R.K. (10) ve M.K. (18), ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı