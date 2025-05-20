Kahramanmaraş'ta Motosikletle Köpeği Sürükleyen Şahsa 50 Bin TL Ceza

Kahramanmaraş'ta motosikletin arkasına bağlanan telef olmuş köpeği yolda sürükleyen şahsa 50 bin TL cezai işlem uygulandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Sarıçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen M.G., 46 FL 563 plakalı motosikletin arkasına bağladığı telef olmuş köpeği yolda sürükledi. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri üzerine Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu motosiklette bulunan 2 kişi kısa sürede tespit edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şüpheli M.G. hakkında hem adli işlem başlatıldığı hem de 50 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Trafikten men olduğu öğrenilen motosiklete ise el konuldu. - KAHRAMANMARAŞ