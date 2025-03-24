Kahramanmaraş'ta Motosiklet Yangını Paniğe Neden Oldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir bina girişine bırakılan motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde 14 katlı binanın önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bina girişine bırakılan motosiklet bir anda yanmaya başladı. Çevrede paniğe neden olan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü.

Motosiklet kullanılamaz hale gelirken binada panik yaşayanlara olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti. - KAHRAMANMARAŞ