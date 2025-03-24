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Kahramanmaraş'ta Motosiklet Yangını Paniğe Neden Oldu

Kahramanmaraş'ta Motosiklet Yangını Paniğe Neden Oldu
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir bina önünde bırakılan motosiklet aniden yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, çevredeki halkta paniğe yol açtı, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir bina girişine bırakılan motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde 14 katlı binanın önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bina girişine bırakılan motosiklet bir anda yanmaya başladı. Çevrede paniğe neden olan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü.

Motosiklet kullanılamaz hale gelirken binada panik yaşayanlara olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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