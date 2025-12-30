Haberler

Motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın,merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde bulunan bir motosiklet tamirhanesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını hızlı şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

