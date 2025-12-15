Haberler

Kahramanmaraş'ta motosikletle tehlikeli sürüş kamerada

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, motosikletle tehlikeli bir şekilde yüzüstü yatarak giden sürücünün görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsünün, motosikletin üzerine yüzüstü yatarak ilerlediği görüldü. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sürücünün o anları, arkadan gelen bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün uzun süre bu şekilde yoluna devam ettiği, sonra gözden kaybolduğu görüldü. - KAHRAMANMARAŞ

