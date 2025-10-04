Haberler

Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: 3 Yaralı, 1'i Ağır

Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: 3 Yaralı, 1'i Ağır
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma incelemesi sürüyor.

Kaza, Nurhak Kapıdere karayolu Çevirme mevkii üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki iki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada motosikletlerde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
