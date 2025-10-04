Kahramanmaraş'ta Motosiklet Kazası: 3 Yaralı, 1'i Ağır

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Nurhak Kapıdere karayolu Çevirme mevkii üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki iki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada motosikletlerde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ