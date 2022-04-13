Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızı yakalandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta motosiklet hırsızı yakalandı

Kahramanmaraş'ta park halindeki motosikleti çalan şüpheli yakalandı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta park halindeki motosikleti çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde M.Ö'ye (32) ait motosiklet park halindeyken çalındı. İhbar üzerine bölgede, kamera görüntüleri ve GPS kaydı araştırması yapan jandarma, şüphelinin M.K. (24) olduğunu tespit etti.

Jandarma ekiplerince şüpheli gözaltına alınırken, çalınan motosiklet sahibine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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