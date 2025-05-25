Kahramanmaraş'ta Metruk Binada Göçük Meydana Geldi
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, Ekmekçi Mahallesi'ndeki bir metruk ahşap binada göçük oluştu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Kahramanmaraş'ta metruk binada göçük meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi'ndeki metruk ahşap bir binada göçük meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirlendi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, binanın bulunduğu alana girişi kapattı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa