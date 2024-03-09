Kahramanmaraş'ta Matematik Öğretmeni Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında hasat için gittiği tarlada nereden geldiği bilinmeyen tek kurşunla hayatını kaybeden matematik öğretmeni Bülent Koç'un ailesi fail ya da faillerin yakalanmasını istiyor.

Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde matematik öğretmeni 45 yaşındaki Bülent Koç, 2023 yılı Temmuz ayında öğlen saatlerinde hububat hasadı yaptığı sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan merminin sırtına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Genç öğretmenin hayatını kaybetmesinin ardından 8 ay geçmesine rağmen fail ya da faillerinin bulunamamasına Koç ailesi tepki gösterdi.

Faillerin 8 aydır bulunamadığını ifade eden öğretmenin eniştesi Doğan Koç, "Olay yerine geldik Bülent Hoca arabanın içerisinde yatıyor. Hocam 17.30'da çıkıyor tarlaya geliyor, daha sonra 18.30'da haber geliyor Bülent Hoca vuruldu diye. Olay yerinden Bülent Hocayı alıyorlar 600-700 metre ileriye götürüyorlar. Tarlada kavga falan mı çıktı bilmiyoruz. 14 mm çapında silahla vuruluyor Bülent Hoca. Eğitimci biri vurulmuş. Savcılığın bunun üzerinde durması gerekiyor. 7-8 ay oldu hala fail ya da failler bulunmadı. Faillerin bulunmasını istiyoruz" dedi.

Yeğen Ergün Koç ise, "Geçen yıl temmuz ayının sonlarına doğru dayım bu tarlada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla vuruldu. Olayın üzerinden 8 ay geçti hala savcılıktan bir ses yok. Bize bilgilendirme yapılmadı. Civarda olan kişiler belli. Büyük bir yerde yaşamıyoruz. Biran önce olaya el atılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Koç, Elbistan Mesleki Eğitim Merkezi'nde matematik öğretmeni olarak görev yapıyordu. - KAHRAMANMARAŞ