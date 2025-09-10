Kahramanmaraş'ta Market Tavanı Çöktü, Bir Kadın Yaralandı

Kahramanmaraş'ta bir marketin asma tavanında kısmen meydana gelen çökme sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Pazarcık ilçesi Kartalkaya Bulvarı üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, asma tavan kısmen çöktü. Çökmenin etkisiyle bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ