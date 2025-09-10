Haberler

Kahramanmaraş'ta Market Tavanı Çöktü, Bir Kadın Yaralandı

Kahramanmaraş'ta Market Tavanı Çöktü, Bir Kadın Yaralandı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bir markette asma tavan kısmen çöktü. Olay sonucunda bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta bir marketin asma tavanında kısmen meydana gelen çökme sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Pazarcık ilçesi Kartalkaya Bulvarı üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, asma tavan kısmen çöktü. Çökmenin etkisiyle bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
