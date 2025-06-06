Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastaneye Akın Etti

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastaneye Akın Etti
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Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü, acemi kasaplar kurban kesimi sırasında yaralanarak hastaneye başvurdu. Kent genelinde dikkatsizlik sonucu meydana gelen yaralanmalar nedeniyle acil serviste yoğunluk yaşandı.

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı.

Kent genelinde kurban kesimi sırasında dikkatsizlik sonucu el, kol ve bacak bölgelerinden yaralanan vatandaşlar, ambulans ve özel araçlarla hastaneye getirildi. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası Acil Servisi'ne gün boyunca çok sayıda vatandaş başvurdu. Özellikle sabah saatlerinden itibaren acil serviste yoğunluk yaşanırken, sağlık ekipleri kesik ve doku zedelenmesi gibi yaralanmalara müdahale etti. Acemi kasapların yanı sıra kurbanlık hayvanların kontrolünü sağlayamayan bazı vatandaşlar da hayvanların darbesiyle yaralandı. Onikişubat ilçesinde bir vatandaşın kurbanlık boğanın aniden saldırması sonucu burnu kırıldı. Bazı vatandaşların ise ellerinde kesiler oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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