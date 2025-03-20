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Kahramanmaraş'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 EK 445 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 2 yaralıyı, sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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