Kına gecesinde ortalık karıştı! Müzisyen darp edildi

Kahramanmaraş'ta bir kına gecesinde çıkan kavga sırasında müzisyen darbedildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı müzisyen hastaneye kaldırıldı. Kavga anı cep telefonu ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta bir kına gecesinde çıkan kavga nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Müzisyen darp edildiği kavga, cep telefonu ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'ndeki konutların olduğu bölgede düzelenen kına gecesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ! MÜZİSYEN DARP EDİLDİ

Kavgada darbe alan müzisyen yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan grupları ayırarak olayın büyümesini önledi.

Yaralanan müzisyen, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Öteyandan kavga anı cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
