Kahramanmaraş'ta Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Kahramanmaraş'ta kasten öldürme suçundan aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D., polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. isimli şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, uzun süredir firari olarak aranan E.D., yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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