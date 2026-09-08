Kahramanmaraş’ta kanyonda yaralanan vatandaş kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Galgamaç Şelalesi Kanyonu'nda düşme sonucu ayağından yaralanan vatandaş, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Galgamaç Şelalesi Kanyonunda meydana geldi. Bölgede bulunan bir vatandaşın düşmesi sonucu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş AFAD, sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği arama-kurtarma çalışması sonucu kazazede bulunduğu yerden taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı