Kahramanmaraş’ta kamyon yangını
Kahramanmaraş’ta bir kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kahramanmaraş'ta bir kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon seyir halindeyken yanmaya başladı. Kasa kısmında başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ederek söndürürken kamyonda maddi hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı