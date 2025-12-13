Kaçakçılık operasyonlarında Tevrat ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında tütün ve silahların yanı sıra altın kaplama gibi gösterilen henüz hangi yıllara ait olduğu belirlenemeyen Tevrat ile kabı da ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri kaçakçılık suçlarına göre çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüphelilere yönelik 3 farklı operasyon gerçekleştirildi 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden altın kaplama gibi gösterilen 1 adet Tevrat ile kitap kabı, 7 adet tabanca, 14 adet şarjör ile bin 240 kilogram tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 1'ü tutuklanırken 4'ü hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Tevrat ve kabının üzerindeki altın gibi görünen kaplamanın imitasyon olduğunun değerlendirildiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ