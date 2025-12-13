Haberler

Kaçakçılık operasyonlarında Tevrat ele geçirildi

Kaçakçılık operasyonlarında Tevrat ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, tütün ve silahların yanı sıra altın kaplama gibi gösterilen Tevrat ile kitap kabı da ele geçirildi. 5 şüpheli yakalanırken, 1'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında tütün ve silahların yanı sıra altın kaplama gibi gösterilen henüz hangi yıllara ait olduğu belirlenemeyen Tevrat ile kabı da ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri kaçakçılık suçlarına göre çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüphelilere yönelik 3 farklı operasyon gerçekleştirildi 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden altın kaplama gibi gösterilen 1 adet Tevrat ile kitap kabı, 7 adet tabanca, 14 adet şarjör ile bin 240 kilogram tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 1'ü tutuklanırken 4'ü hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Tevrat ve kabının üzerindeki altın gibi görünen kaplamanın imitasyon olduğunun değerlendirildiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti

Sultan'ın evinin önünde pusu kurdu, gördüğü gibi defalarca ateş etti
Ahmet Özer tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar

Tahliyesinden 1 ay sonra Bahçeli'ye gitti! Düştüğü not da manidar
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

Atatürk'ün portresini tükürüp yırttı! Yaptığı yanına kalmadı
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
title