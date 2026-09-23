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Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 milyon 62 bin 500 makaron ele geçirildi

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Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda 2 milyon 62 bin 500 makaron ele geçirildi
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Kahramanmaraş’ta dün düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında Göksun’da 2 milyon 62 bin 500 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, Afşin’de 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 2 milyon 62 bin 500 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ile 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Göksun ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 milyon 62 bin 500 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, Afşin ilçesinde ise 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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