Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, sigara ve telefon kaçakçılığıyla ilgili 3 şüpheli yakalanırken, 5 bin paket gümrük kaçağı sigara, 7 bin 600 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara, 200 puro ve 20 cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri sigara ve telefon kaçakçılığı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 5 bin paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara, 7 bin 600 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara, 200 adet puro ve 20 adet cep telefonu ele geçirdi. Kaçakçılıklarla ilgili 3 şüpheli de yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
