Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri sigara ve telefon kaçakçılığı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 5 bin paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara, 7 bin 600 dal içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara, 200 adet puro ve 20 adet cep telefonu ele geçirdi. Kaçakçılıklarla ilgili 3 şüpheli de yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ