Kahramanmaraş'ta usulsüz avlanan 3 kişiye yasal işlem
Kahramanmaraş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin denetimlerinde usulsüz avlanan 3 kişi hakkında işlem yapıldı. 5 kınalı keklik ile 3 tuzak ele geçirildi, keklikler rehabilitasyon sonrası doğaya salınacak.
Kahramanmaraş'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen koruma ve kontrol faaliyetlerinde usulsüz şekilde avlandıkları belirlenen 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Denetimlerde 5 adet kınalı keklik ile 3 adet keklik yakalama tuzağı ele geçirilerek el konuldu. Ekipler tarafından koruma altına alınan canlı kekliklerin rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılacağı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı