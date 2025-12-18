Kahramanmaraş'ta kalaşnikov ele geçirildi: 1 tutuklama

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1'i kalaşnikov 4 silah ile mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler İ.Ö. (63), M.A. (51), K.A. (75) ve M.A. (52) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kalaşnikov piyade tüfeği, 1 ruhsatsız 9 mm tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 47 kalaşnikov piyade tüfeği mühimmatı, 75 tabanca mühimmatı, 33 av tüfeği fişeği, 2 tabanca şarjörü, 3 bıçak ve 56 kilo 310 gram da tütün ele geçirildi.

Şüphelilerden İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ