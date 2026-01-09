Haberler

Elbistan-Çoğulhan karayolunda işçi servisi devrildi

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta Elbistan-Çoğulhan karayolunda kaygan zemin nedeniyle devrilen işçi taşıma aracında 23 kişi şans eseri yaralanmadan kurtuldu. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ta Elbistan- Çoğulhan karayolunda işçi taşıyan servis aracı, kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Elbistan-Çoğulhan karayolunda meydana geldi. İçerisinde 23 işçinin bulunduğu servis aracı karayolunda seyir halindeyken kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Yol kenarına savrulan araç yan yattı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Serviste bulunan 23 işçinin kazayı yara almadan atlattığı ve kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı öğrenildi. Servis aracında maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
