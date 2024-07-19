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Kahramanmaraş'ta İş Yeri Yangını Söndürüldü

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi'nde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yerindeki ağaç direk boyama makinesi ve diğer malzemeler zarar gördü. Olayın ardından inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta çıkan iş yeri yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Onikişubat İlçesi Boğaziçi Mahallesi orman ürünlerinin bulunduğu bir iş yerinde çıktı. Yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahalelerin ardından kontrol altına alınıp söndürülen yangında iş yerindeki ağaç direk boyama makinesi ve diğer malzemeler zarar gördü.

Yangın sonrası inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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