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Kahramanmaraş'ta iş yeri önünde silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

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Kahramanmaraş'ta iş yeri önünde silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Tekerek Mahallesi'nde bir iş yeri önünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki kişi yaralandı; yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan iki şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay, Onikişubat İlçesi Tekerek Mahallesindeki bir iş yeri önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle İ.N ve O.N iş yeri önündeki T.Ü. ve M.N. isimli iki kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan iki şüpheliyi yakalama çalışması başlatırken olay sonrası inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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