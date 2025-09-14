Haberler

Kahramanmaraş'ta İş Makinesi Kardeşlere Çarptı: 2 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 ve 8 yaşındaki kardeşlere iş makinesinin çarpması sonucu 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybederken, 8 yaşındaki Ali ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 ve 8 yaşındaki kardeşlere iş makinesinin çarpması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Arif S. (26) idaresindeki kepçeyle refüj çalışması sırasında ters istikamette seyretmeye başladı. İş makinesi bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaşındaki Hatice ile 8 yaşındaki Ali Karagün kardeşlere çarptı. Kazada Hatice olay yerinde hayatını kaybetti, Ali ise ağır yaralı olarak ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası iş makinesi sürücüsü Arif S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kucağındaki kardeşi ile yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Karagün'e iş makinasının çarpması ve sonrasındaki yaşananlar görüntülendi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
