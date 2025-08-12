Kahramanmaraş'ta İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta bir inşaatın 5. katından düşen 63 yaşındaki Z.G. isimli işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Z.G. (63) inşaatın 5. katından düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, inşaat düşen işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasında işçinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
