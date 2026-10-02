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Kahramanmaraş'ta iki kız kardeş davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi

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Kahramanmaraş'ta iki kız kardeş davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi
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Kahramanmaraş'ta 2005'te kaybolan iki kız kardeşin öldürülmesine ilişkin davada mahkeme, 2 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı; diğer 2 sanık beraat etti. Karar duruşmasında savcı 2 sanık için ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık için beraat talep etmişti.

Kahramanmaraş'ta 2005 yılında kaybolan ve 19 yıl sonra öldürülüp cesetlerinin gömüldüğü tespit edilen iki kız kardeşle ilgili davada 2 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kahramanmaraş'ta 2005 yılında ortadan kaybolan Fatma (31) ve Gülcan Alıç (24) adlı kardeşlerin yakınlarının 2024 yılında polise başvurmasının ardından dosya, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden incelendi. Yapılan araştırmada iki kardeşin hayatta olduğuna dair herhangi bir ize rastlanılmaması üzerine cinayet ihtimali üzerinde duruldu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında özel ekip oluşturuldu. Ekiplerin çalışmasında Gülcan Alıç'ın öldürülmeden önce dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı Behçet Y. (64) ile arkadaşı Mevlüt D.'nin (61) olayla bağlantısı olduğu değerlendirildi. 6 Kasım 2024'te gözaltına alınan Mevlüt D.'nin gösterdiği Sarıkaya mevkisindeki bağ evinin bahçesinde yapılan kazıda iki kardeşe ait kemiklere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında Behçet Y. ile Y.K. ve A.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Behçet Y. ve Mevlüt D. tutuklanırken, Y.K. ve A.K. serbest bırakıldı. Soruşturma sırasında 2024 yılında gözaltına alınan Mevlüt D., gazetecilerin soruları üzerine cinayeti kendisinin işlediğini öne sürerek, "Pişmanım, alkolün etkisiyle yaptım. Korktum. İkisini de ben öldürdüm" demişti.

Soruşturmanın ardından 4 sanık hakkında "birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması ise bugün görüldü. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Behçet Y. ve Mevlüt D'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, Y.K. ve A.K.'nin ise beraatını talep etti. Karar öncesi son sözleri sorulan Behçet Y., suçlamaları kabul etmediğini belirterek ek süre talep etti. Mevlüt D. ise suçsuz olduğunu savunarak beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti Behçet Y. ve Mevlüt D.'yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırırken, Y.K. ve A.K.'nin ise beraatına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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