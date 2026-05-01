Kahramanmaraş'ta ikamet yangını

Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Mercimektepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın odada hapsedilerek diğer odalara yayılması engellendi. Kısa süreli panik yaşanan apartmandaki yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı