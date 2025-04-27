Kahramanmaraş'ta İçki İstemesi Üzerine Çobana Saldıran Kardeşlere Ceza

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, kendilerinden istenen içkiyi almayı reddeden çoban Nail Yener'i (46) sopayla darbeden Melek G. (24) ve Seçil G. (18) kardeşlerin yargılandığı davada karar çıktı.

Olay 20 Eylül 2024 tarihinde Andırın ilçesi kırsal Çokak Mahallesi'nde meydana gelmişti. Kendilerine içki almasını istediği çoban Nail Yener'i oyun oynayıp ve şarkı söyleyerek darbeden kız kardeşler gözaltına alınmıştı. Nail Yener ve yakınlarının şikayetçi olması üzerine Melek G. ile Seçil G. tutuklanmıştı. Andırın Adliyesi'ndeki duruşmada mahkeme, Seçil G.'ye 1 yıl 9 ay 20 gün, Melek G.'ye ise 1 yıl 3 ay 37 gün hapis cezası verdi. Mahkeme her ikisine adli para cezası da uygulanmasına hükmetti. Duruşmada pişman olduklarını ifade eden sanıklar, benzer bir suçu tekrarlamayacaklarına dair beyanda bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi, delillerin toplanmış olmasını ve pişmanlık ifadelerini dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve tahliyelerine karar verdi.

Kız kardeşler Seçil G.'ye 19 bin 400 lira, Melek G.'ye ise 11 bin 600 lira adli para cezası da veridi. - KAHRAMANMARAŞ