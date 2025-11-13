Haberler

Kahramanmaraş'ta Huzur Operasyonu: 269 Şüpheli Yakalandı, 13'ü Tutuklandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta düzenlenen huzur operasyonlarında 269 kişi yakalanırken, çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve kaçak sigaralar ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen huzur operasyonlarında yakalanan 269 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5-11 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda ruhsatsız silahlar, kaçak sigaralar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İl genelinde yapılan uygulamalarda 269 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Çeşitli suçlardan aranan 13 kişi tutuklanırken, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (21) adlı şahıs Elbistan'da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Türkoğlu ve Göksun ilçelerinde Silah Mühimmat Kaçakçılığı ile 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 1 şüpheliye adli kontrol kararı uygulandı.

Operasyonlarda Türkoğlu ilçesinde 2 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara, Onikişubat ilçesinde ise 1 makineli tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 17 av fişeği, 25 9 mm tabanca fişeği ve 1 7.62 mm çapında fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 3, uyuşturucu madde kullanma suçundan ise 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Toplam 51 şahıs hakkında işlem yapılırken, 3 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda 28 gram esrar, 416 adet sentetik uyuşturucu hap ve 130 gram metamfetamin ele geçirildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edilen F.K. (33), F.K. (46), R.G. (36) ve E.D. (33) isimli şüpheliler ile DEAŞ terör örgütüne finans sağladığı belirlenen E.B. (27) isimli şahıs da yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
