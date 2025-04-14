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Kahramanmaraş'ta Husumetli İki Aile Karakol Önünde Kavga Etti

Kahramanmaraş'ta Husumetli İki Aile Karakol Önünde Kavga Etti
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Kahramanmaraş'ta husumetli iki aile arasında karakol çıkışında çıkan kavga sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ekipleri müdahale etti.

Kahramanmaraş'ta husumetli iki aile arasında karakol çıkışı çıkan ve 1 kişinin ağır yaralandığı kavga anları kameraya yansıdı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Kavlaklı Mahallesi'ndeki Kavlaklı Jandarma Karakolu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli iki aile birbirlerinden şikayetçi olmak için jandarmaya gitti. İşlemleri sona eren taraflar arasında karakol çıkışında yeniden tartışma çıktı. Tekme tokatlı kavgaya dönüşen olayda 1 kişi ağır yaralandı. Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek şüphelileri gözaltına aldı. Hastaneye sevk edilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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