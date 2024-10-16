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Kahramanmaraş'ta Hurdalık Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Hurdalık Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen hurdalık yangını, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir müdahale ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Kahramanmaraş'ta çıkan hurdalık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Malik Ejder Mahallesi'ndeki hurdalık alanda çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangında inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Onikişubat Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Yaşam

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