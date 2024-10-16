Kahramanmaraş'ta Hurdalık Yangını Kontrol Altına Alındı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen hurdalık yangını, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir müdahale ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Kahramanmaraş'ta çıkan hurdalık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Malik Ejder Mahallesi'ndeki hurdalık alanda çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.
Maddi hasarın oluştuğu yangında inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ