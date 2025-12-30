Haberler

Kahramanmaraş'ta 15 hırsızlık olayı aydınlatıldı: 8 tutuklama

Kahramanmaraş'ta 15 hırsızlık olayı aydınlatıldı: 8 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta polis, 15 farklı adresten hırsızlık yapan 10 şüpheliyi düzenlenen operasyonlarla yakaladı. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlenen operasyonlarda, 15 adresten hırsızlık yaptığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, "Evden Hırsızlık" ve "İşyerinden Hırsızlık" olaylarını aydınlatmaya yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 15 ayrı olayla ilgili 10 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

15 olayın aydınlatıldığı faili meçhul olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi

Premier Lig ekipleri Galatasaray'ın yıldızı için sıraya girdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı
Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu: Eşini öldürdü, tanık olan çocuklarını kaçırdı

Diyarbakır'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu