Kahramanmaraş'ta 15 hırsızlık olayı aydınlatıldı: 8 tutuklama

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlenen operasyonlarda, 15 adresten hırsızlık yaptığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, "Evden Hırsızlık" ve "İşyerinden Hırsızlık" olaylarını aydınlatmaya yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 15 ayrı olayla ilgili 10 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

15 olayın aydınlatıldığı faili meçhul olayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - KAHRAMANMARAŞ