Kahramanmaraş'ta Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. isimli hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yunus Timleri denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler Onikişubat ilçesi Marif Mahallesi'nde denetim sırasında hakkında 4 ayrı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S isimli hükümlüyü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

