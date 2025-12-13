Kendisinden ayrılan kız arkadaşını evine girerken öldürdü

Kahramanmaraş'ta bir şahıs, kendisinden bir süre önce ayrılan kız arkadaşını evinin olduğu siteye geldiği aracının içinde silahla vurarak öldürdü.

Olay, merkez Onikişubat İlçesi Tekerek Mahallesi Piri Ahmetoğlu Sitesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Şüpheli İ.T.K. (23), 46 ADN 340 plakalı otomobil ile sitenin otoparkına girmeye çalışan Sultan Değirmenci'yi (22) silahla vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri genç kızın kullandığı otomobilinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ise olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Gittiği güzergah tespit edilen şüpheli kısa süre sonra olayda kullandığı silahla beraber yakalanarak gözaltına alındı. Genç kızın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan inceleme sonrasında adli tıpa gönderildi.

Şüphelinin Sultan'ı, bir süre önce kendisinden ayrıldığı için işlediği ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ