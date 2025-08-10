Kahramanmaraş'ta Ekşi Toplamak İçin Gittiği Arazide Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta ekşi toplamak için gittiği arazide kalp krizi geçiren Muharrem K., hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri cansız bedenine ulaştı ve morga kaldırdı.

Kahramanmaraş'ta iki kardeşten biri ekşi toplamak için gittiği arazide hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Çağlayan mevkiinde meydana geldi. Muharrem K. kardeşi ile beraber ekşi toplamak için araziye çıktı. Bir müddet sonra kalbine yenik düşen Muharrem K. hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri zorlu arazide vatandaşın cansız bedenine ulaşarak cenazesini bulunduğu yerden indirdi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen talihsiz adamın cansız bedeni morga kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

