Dolandırıcılıktan 88 yıl hapis alan şahıs yakalandı
Kahramanmaraş'ta polis, dolandırıcılık suçundan 88 yıl hapis cezası alarak aranan bir şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kahramanmaraş'ta polis, dolandırıcılık suçundan 88 yıl hapis cezası alan şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri aranan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı olarak Kullanılması sureti ile dolandırıcılık suçundan toplam 88 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs belirlendi. Hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyette ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

