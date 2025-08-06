Kahramanmaraş’ta Depremler Sonrası Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar alan bir binanın kontrollü yıkılma anı görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta depremler sonrası ağır hasarlı ve güçlendirme yapılamayan orta hasarlı binalarda yıkım çalışmaları sürüyor. Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'nde devam eden yıkım çalışmaları cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Depremlerde hasar alan 13 katlı bina, iş makineleri yardımıyla kontrollü şekilde yıkıldı. Görüntülerde binanın iş makinesi darbesiyle yerle bir olduğu ve etrafa toz bulutları kalktığı görüldü. - KAHRAMANMARAŞ