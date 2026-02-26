Haberler

Depremle sarsılan kentimizde büyük panik! O anlar kameralarda

Depremle sarsılan kentimizde büyük panik! O anlar kameralarda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sırasında işçilerin panikle kaçıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen deprem sırasında işçilerin panikle kaçışması güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı verilerine göre, saat 20.17'de merkez üssü Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Elbistan'ın yanı sıra çevresindeki ilçelerden de hissedildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Osmaniye'de de hissedildi.

BÜYÜK PANİK KAMERALARDA

Deprem anında işçilerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı

İpleri tamamen kopardı
Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı

Fenomen dizinin unutulmaz yıldızı yıllar sonra ortaya çıktı