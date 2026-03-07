Kahramanmaraş'ta depo yangını
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesindeki bir iş yerinin depo kısmında çıktı. Çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı