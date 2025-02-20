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Kahramanmaraş'ta Define Ararken Kaya Altında Kalan Vatandaşın Cansız Bedeni Bulundu

Kahramanmaraş'ta Define Ararken Kaya Altında Kalan Vatandaşın Cansız Bedeni Bulundu
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Musluk Doğan'ın define ararken kazı yaptığı sırada üzerine devrilen kaya nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülüyor. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın kendisinden haber alınamayan bir vatandaşın kayanın altında cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Göksun ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Musluk Doğan'ın ailesi, kendisinden uzun süredir haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Doğan'ın define aramak için kazı yaptığı sırada kayanın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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