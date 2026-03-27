Haberler

Kahramanmaraş'ta mahsur kalan 8 dağcı kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta mahsur kalan 8 dağcı kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan 8 kişilik dağcı grubu, olumsuz hava şartları nedeniyle mahsur kaldı. Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri, dağcıları kurtarıp hastaneye sevk etti.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan 8 kişilik dağcı grubu, olumsuz hava şartları nedeniyle dağlık alanda mahsur kaldı. Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri mahsur kalan dağcıları kurtarıp hastaneye sevk etti.

Edinilen bilgiye göre, Nurhak ilçesi Umutlu mevkii kırsalında yürüyüş yapan ve 8 kişiden oluşan dağcı grubu, aniden bastıran kötü hava şartları ve görüş mesafesinin düşmesi sonucu yönünü kaybetti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sarp ve dağlık arazide arama yapan ekipler 8 dağcıya ulaştı.

Durumlarının iyi olduğu öğrenilen dağcılar sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor
