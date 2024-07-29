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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını ekiplerin müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.

Onikişubat ilçesi Fırnız mevkiinde çıkan orman yangını ile mücadele sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma işlemlerinin başladığı öğrenildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Kıymetli hemşehrilerim, Onikişubat Fırnız'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yangın sonrası hasar tespit çalışmalarının yapılacağı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Kahramanmaraş Onikişubat 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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