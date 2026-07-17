Haberler

Kahramanmaraş'ta aranan hükümlüler yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 'yağma' suçundan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.A.,, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E. ve 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç. polis ekiplerince yakalanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD bu kez İran'ın can damarını vurdu! Görüntü büyük ses getirdi

Bu kez durum vahim! Ülkenin can damarını yerle bir ettiler
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı

Soruşturmada kritik viraj: Sağ kolu bakın nerede yakalandı
Amedspor, Icardi transferine son noktayı koydu

Amedspor transfere son noktayı koydu
Genç mühendisi hayattan koparmıştı! Aileyi isyan ettiren ödül gibi ceza

Genç mühendisi hayattan koparmıştı! Ödül gibi ceza isyan ettirdi
Kim der ki 60 yaşında! Mike Tyson'ın fiziğini gören tekrar baktı

Kim der ki 60 yaşında! Yıllara meydan okuyan adam
Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek

Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek
İstanbul'da akılalmaz olay! Tıraşı beğenmedi berberi bıçakladı

Yüzünü silen berberi böyle bıçakladı! Nedeni pes dedirtecek cinsten