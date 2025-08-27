Kahramanmaraş'ta Cenazeye Gidenlere Otomobil Çarptı: 2 Ölü

Kahramanmaraş'ta Cenazeye Gidenlere Otomobil Çarptı: 2 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde cenazeye gitmekte olan yayalara otomobilin çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde cenazeye gidenlere otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısının 2'ye çıktığı öğrenildi.

Kaza, dün ilçeye bağlı Saraycı Mahallesi sınırlarında Göksun-Çardak bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.K. idaresindeki 50 AAF 668 plakalı otomobil, cenazeye giden yayaların arasına daldı. Kazada Süleyman Kuşlar olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Rauf Atalar da hayatını kaybetti. Yayalara çarpan sürücü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'dan taraftarını havalara uçuracak bir bomba transfer daha

Yılın transfer çalımı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım

Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.