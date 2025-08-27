Kahramanmaraş'ta Cenazeye Gidenlere Otomobil Çarptı: 2 Ölü

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde cenazeye gidenlere otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısının 2'ye çıktığı öğrenildi.

Kaza, dün ilçeye bağlı Saraycı Mahallesi sınırlarında Göksun-Çardak bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.K. idaresindeki 50 AAF 668 plakalı otomobil, cenazeye giden yayaların arasına daldı. Kazada Süleyman Kuşlar olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Rauf Atalar da hayatını kaybetti. Yayalara çarpan sürücü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ