Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Saldırı: 17 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı saldırıda 17 yaşındaki şüpheli F.G. tutuklandı. Olayda Onur Toy hayatını kaybetti ve saldırgan polisin çalışmalarıyla yakalandı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 yaşındaki Onur Toy bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili bıçağı kullanan şüpheli F.G. (17), polisin çalışmasıyla yakalandı. Suçunu itiraf eden şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
