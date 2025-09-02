Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Saldırı: 17 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı saldırı olayıyla ilgili 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 yaşındaki Onur Toy bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili bıçağı kullanan şüpheli F.G. (17), polisin çalışmasıyla yakalandı. Suçunu itiraf eden şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ