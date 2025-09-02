Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen bıçaklı kavda bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Toy ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada vücuduna bıçak darbeleri alan Onur Toy ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırdı. Bıçaklı saldırıya uğrayan Toy, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ