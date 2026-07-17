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Kahramanmaraş'ta beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta beton mikseri devrildi: 1 yaralı
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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda kontrolden çıkan beton mikserinin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı hastanede tedavi altına alındı, polis inceleme başlattı.

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan beton mikserinin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Turan Mahallesi Bahtiyar Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgileye göre, H.G. idaresindeki 20 L 4197 plakalı beton mikseri, yokuş aşağı seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan V.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı V.C.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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