Bebeği darbeden hemşire polise teslim oldu

Güncelleme:
5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklama kararı çıkarılan hemşire H.D.B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu. Olay, 2021 yılında Kahramanmaraş'taki hastanede meydana gelmişti.

Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarılan hemşire, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu.

Olayla ilgili Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 2021 yılında H.D.B. adlı hemşirenin tedavi altındaki 5 günlük bebeğe yönelik şiddet uygulandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Deniz bebeği henüz 5 günlükken yoğun bakımda darbederek engelli bıraktığı iddasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarılan hemşire H.D.B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde gece geç saatlerde polise teslim oldu. H.D.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

